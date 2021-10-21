У Кривому Розі на 4-річну дівчинку, яка каталася на гойдалці, впало дерево (відео)

Мама дівчинки, яка перебувала поруч, викликала швидку.
У Кривому Розі на дитячому майданчику на дитину впало дерево. Дівчинка саме перебувала на гойдалці.
Про це повідомляють у телеграм-каналі "Х* Кривий Ріг".
Інцидент стався у Металургійному районі міста. На дитячий майданчик впало дерево і зачепило дівчинку, яка сиділа на гойдалці.
Батьки викликали швидку. Дівчинка була у свідомості.
Очевидці зазначають, що не так давно комунальні служби проводили омолоджування дерев на території цього дитячого майданчика.
У Криворізькому районному управлінні поліції ТСН.ua повідомили, що інформація про травмування дитини передали до ювенальної превенції, і її фахівці з'ясовують всі обставини події.
"Надійшло повідомлення, що на дитячому майданчику на вулиці Степана Тільги на 4-річну дівчинку впала гілка дерева. За попередньою інформацією, у дитини струс головного мозку та тупа травма живота. Дівчинку доправили до 8-ї дитячої міськлікарні Кривого Рогу", - прокоментувала ТСН.ua речниця Криворізької поліції Оксана Лєсонєн.
Нагадаємо, що у Кременчуці на дитмайданчику дошкільного закладу на виховательку і двох дітей впало дерево. Їх усіх ушпиталили до лікарні. Одна дитина перебуває у комі.