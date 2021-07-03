У Кривому Розі на місцевому ставу тонули два брати: 9-річний хлопчик загинув, 5-річного - рятують медики

Причини трагедії встановлюють правоохоронці.
У Кривому Розі Дніпропетровської області 2 липня біля ринку втопився 9-річний хлопчик, його 5-річного брата рятують медики.
Про це повідомляє 0564.ua з посиланням на пресслужбу Криворізького райвідділу поліції.
Відомо, що хлопці відпочивали на водоймі біля ринку "Термінал". Там вони почали тонути. Братів витягнули із водойми та викликали медиків, проте 9-річний хлопчик помер по дорозі в лікарню, його брата рятують лікарі.
Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Львівській області в озері втопився 11-річний хлопчик.
Також у Ізюмі Харківської області на місцевому пляжі сталася трагедія. Під час відпочинку втопилася 4-річна дитина.