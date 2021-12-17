У Кривому Розі на шахті стався обвал породи: є постраждалі

У Кривому Розі на шахті стався обвал породи: є постраждалі

В результаті обвалу 35-річний кріпильник отримав переломи.

У Кривому Розі на шахті "Жовтнева", яка належить міністерству Промислової політики України, стався обвал породи. В результаті постраждав гірник.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Кривому Розі.

Подія сталася учора, 16 грудня, на шахті "Жовтнева у Покровському районі. На горизонті 1283 метри в результаті падіння шматка породи отримав травми 35-річний кріпильник дільниці № 6.

"За допомогою спецобладнання (нош та канатів) чоловіка піднято на поверхню та передано естреній медичній допомозі з подальшою госпіталізацією до міської лікарні №2" у відділення політравми", - розповіла речниця рятувальників Криворізького району Світлана Чередніченко.

Зазначається, що у постраждалого попередньо діагностували перелом лівої ключиці, перелом правої ноги, рублену рану лівої щоки, закриту черепно-мозкову травму та підозрюють перелом руки.

Нагадаємо, що у Чернігівській області у полі поблизу одного із сіл травмувався місцевий чоловік. Потерпілого затисло рухомими частинами карданного валу трактора "МТЗ-80".

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