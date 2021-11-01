У Кривому Розі на території військової частини біля казарми знайшли непритомного військовослужбовця

У Кривому Розі на території військової частини біля казарми знайшли непритомного військовослужбовця

Строковика доправили до лікарні у важкому стані.

У Кривому Розі на території військової частини №3011 Нацгвардії України знайшли 21-річного призовника з Херсонської області у непритомному стані із травмою голови.

Цю інформацію ТСН.ua підтвердили у пресслужбі військової частини.

"Вчора, 31 жовтня, ввечері біля казарми було знайдено військовослужбовця у непритомному стані. На місце було викликано швидку медичну допомогу, а потерпілого доправлено до лікарні. Наразі Державне бюро розслідувань та прокуратура проводять слідчі дії", - прокоментувала ТСН.ua пресофіцерка частини Тетяна Якимчук.

У Хлопця діагностували черепно-мозкову травму та струс мозку. Відомо, що 21-річного строковика прооперували у міській лікарні №2.

Нагадаємо, що військовий-строковик застрелився на посту. Сталося це в навчальному центрі "Десна" у Чернігівській області.

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