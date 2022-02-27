У Кривому Розі нацгвардійці затримали невідомих, які збирали інформацію про позиції українських військових

У Кривому Розі нацгвардійці затримали невідомих, які збирали інформацію про позиції українських військових

Затримано п'ятьох осіб.

У Кривому Розі Національна гвардія затримала п'ятьох осіб, що фільмували на відео позиції українських військових.

Про це повідомила пресслужба МВС у своєму Телеграм-каналі.

Зазначається, що невідомі фіксували на фото і відео розташування техніки українських військових та відправляли у месенджерах на різні номери.

"Один із них прямував до військомату із набоями калібру 5,45 - їх знайшли у кишенях чоловіка під час поверхневої перевірки", - йдеться у повідомленні.

Усіх затриманих передали Національній поліції.