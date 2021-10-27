У Кривому Розі неподалік залізничного вокзалу знайшли труп чоловіка без голови

Що саме стало причиною того, що трапилося, встановлюють судмедексперти.
У Кривому Розі на залізничних коліях у Довгинцівському районі міста знайшли обезголовлений труп чоловіка.
Про це пише видання "Інформатор".
Як стало відомо, подія сталася на залізничних коліях у Довгинцівському районі міста. Співробітники вокзалу “Кривий Ріг – Головний” виявили труп чоловіка з відрізаною головою. Після чого повідомили про те, що сталося, в поліцію.
Згодом правоохоронці встановили особу громадянина. Ним виявився 25-річний місцевий мешканець. Що саме спричинило трагедію, зараз невідомо. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
У деталях пригоди розбираються правоохоронці.
Нагадаємо, що у Кривому Розі сталася масштабна ДТП: на дорозі зіткнулися п'ять автомобілів. В результаті аварії загинула одна людина.