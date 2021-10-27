У Кривому Розі неподалік залізничного вокзалу знайшли труп чоловіка без голови

У Кривому Розі неподалік залізничного вокзалу знайшли труп чоловіка без голови

Що саме стало причиною того, що трапилося, встановлюють судмедексперти.

У Кривому Розі на залізничних коліях у Довгинцівському районі міста знайшли обезголовлений труп чоловіка.

Про це пише видання "Інформатор".

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Як стало відомо, подія сталася на залізничних коліях у Довгинцівському районі міста. Співробітники вокзалу “Кривий Ріг – Головний” виявили труп чоловіка з відрізаною головою. Після чого повідомили про те, що сталося, в поліцію.

Згодом правоохоронці встановили особу громадянина. Ним виявився 25-річний місцевий мешканець. Що саме спричинило трагедію, зараз невідомо. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

У деталях пригоди розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, що у Кривому Розі сталася масштабна ДТП: на дорозі зіткнулися п'ять автомобілів. В результаті аварії загинула одна людина.

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