У Кривому Розі нетверезий чоловік бігав вулицею з рушницею і намагався розстріляти сусідів

У Кривому Розі нетверезий чоловік бігав вулицею з рушницею і намагався розстріляти сусідів

Звідки у чоловіка зброя і що саме спричинило конфлікт, встановлюватимуть правоохоронці.

У Кривому Розі Дніпропетровської області нетверезий місцевий мешканець погрожував розстріляти зі рушниці своїх сусідів.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції регіону.

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Подія сталася на вулиці Заньковецькій. Там місцевий мешканець привернув увагу людей тим, що кричав та просив про допомогу. На місце очевидці викликали правоохоронців.

Коли правоохоронці прибули, з'ясувалося, що громадянинові загрожував сусід, який вийшов на вулицю зі рушницею. Копи поспілкувалися з дружиною підозрюваного, яка повідомила, що її чоловік у нетверезому стані перебуває в сусідньому будинку.

“Із дозволу господарки помешкання охоронці порядку увійшли до приміщення та на кухні виявили вказаного чоловіка, а поруч із ним рушницю. Інспектори затримали зловмисника, викликали на місце слідчих Криворізького районного управління поліції №1 та до приїзду оперативників забезпечили охорону місця події”, — розповіли в патрульній поліції Кривого Рогу.

Звідки у чоловіка зброя і що саме спричинило конфлікт, встановлюватимуть правоохоронці.

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