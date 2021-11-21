У Кривому Розі нетверезий водій спровокував ДТП і покусав патрульного: чим все закінчилося

Кермувальника забрали до психлікарні на обстеження.
У Кривому Розі нетверезий водій на авто спровокував ДТП. Після того, як він вимушено зупинився, він вхопив зубами за руку патрульного.
Про це повідомляє "Дніпро оперативний".
За словами очевидців, у водія Volkswagen були ознаки алкогольного сп'яніння. Поводився він обурено і неадекватно.
Якоїсь миті він накинувся на поліцейського, який прибув на місце ДТП, і прокусив йому руку. Після чого вдарив нацгвардійця.
На місце правоохоронці викликали підкріплення. Буйного водія схопили і доправили до психоневрологічного диспансера для проведення аналізу на вміст алкоголю в крові.
Нагадаємо,що Рівному жінка відсудила в колишнього чоловіка 5 тис. грн через те, що він її покусав.
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