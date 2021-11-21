У Кривому Розі нетверезий водій спровокував ДТП і покусав патрульного: чим все закінчилося

Кермувальника забрали до психлікарні на обстеження.

У Кривому Розі нетверезий водій на авто спровокував ДТП. Після того, як він вимушено зупинився, він вхопив зубами за руку патрульного.

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Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

За словами очевидців, у водія Volkswagen були ознаки алкогольного сп'яніння. Поводився він обурено і неадекватно.

Якоїсь миті він накинувся на поліцейського, який прибув на місце ДТП, і прокусив йому руку. Після чого вдарив нацгвардійця.

На місце правоохоронці викликали підкріплення. Буйного водія схопили і доправили до психоневрологічного диспансера для проведення аналізу на вміст алкоголю в крові.

Нагадаємо,що Рівному жінка відсудила в колишнього чоловіка 5 тис. грн через те, що він її покусав.

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