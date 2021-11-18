У Кривому Розі невідомі на автомобілі викрали людину: з'явилися нові подробиці

Поліція знайшла підозрюваних за кілька годин.

Викраденого невідомими чоловіка у Кривому Розі знайшли. Виявилося, що між ним та місцевими мешканцями виник конфлікт, у ході якого до громадянина застосували силу та заштовхали його в авто.

Про це пише "Інформатор".

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Щоб знайти чоловіка, правоохоронці ввели в місті поліцейську спецоперацію. Вже через деякий час копи знайшли автомобіль Renault Trafic, що підходить під орієнтування.

Виявилося, що між чоловіками стався конфлікт, у ході якого громадянина силоміць посадили в авто, після чого відвезли у невідомому напрямку. Вже після того, як копи розібралися в ситуації, стало відомо, що чоловіки вирішили конфлікт самостійно.

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