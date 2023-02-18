У Кривому Розі невідомі на BMW X5 влаштували стрілянину у дворі багатоповерхівки: відео

Озброєні молодики відкрили вогонь по водію іншої автівки з помпової рушниці та травматичного пістолета.
Увечері в суботу, 18 лютого, на вулиці Соборності у місті Кривому Розі Дніпропетровської області сталася стрілянина в дворі багатоквартирного будинку.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, публікуючи відео з камер спостереження.
На відео добре чутно звуки пострілів. Попередньо відомо, що компанія чоловіків на позашляховику щось не поділила з водієм іншої автівки.
Озброєні молодики відкрили вогонь з помпової рушниці та травматичного пістолета.
Інформації про поcтраждалих внаслідок цього інциденту немає.
На місце стрілянини викликали поліцейських.
За повідомленням Telegram-каналів, після оголошеного в місті плану “Перехоплення” стрільців було затримано.
Нагадаємо, раніше у місті Біла Церква Київської області трапився інцидент, під час якого 25-річний чоловік напав на двох дітей, одного з яких схопив і тягнув за вухо. Коли двоє перехожих зробили зауваження дебоширу, він дістав зброю та здійснив близько п'яти пострілів у напрямку одного із них.
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