У Кривому Розі невідомі на BMW X5 влаштували стрілянину у дворі багатоповерхівки: відео

Озброєні молодики відкрили вогонь по водію іншої автівки з помпової рушниці та травматичного пістолета.

Увечері в суботу, 18 лютого, на вулиці Соборності у місті Кривому Розі Дніпропетровської області сталася стрілянина в дворі багатоквартирного будинку.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, публікуючи відео з камер спостереження.

На відео добре чутно звуки пострілів. Попередньо відомо, що компанія чоловіків на позашляховику щось не поділила з водієм іншої автівки.

Озброєні молодики відкрили вогонь з помпової рушниці та травматичного пістолета.

Інформації про поcтраждалих внаслідок цього інциденту немає.

На місце стрілянини викликали поліцейських.

За повідомленням Telegram-каналів, після оголошеного в місті плану “Перехоплення” стрільців було затримано.

Нагадаємо, раніше у місті Біла Церква Київської області трапився інцидент, під час якого 25-річний чоловік напав на двох дітей, одного з яких схопив і тягнув за вухо. Коли двоє перехожих зробили зауваження дебоширу, він дістав зброю та здійснив близько п'яти пострілів у напрямку одного із них.

Читайте також: