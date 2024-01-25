У Кривому Розі невідомий вистрелив з РПГ у багатоповерхівку (фото)

Про постраждалих не повідомляється, однак внаслідок вибуху були пошкоджені декілька квартир.
У Кривому Розі в ніч проти 25 січня невідомий вистрелив у багатоповерхівку з ручного протитанкового гранатомета. За цим фактом поліція відкрила справу.
Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.
25 січня близько 5:00 ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у багатоповерховому будинку у Кривому Розі на території Тернівського району.
За попередньою інформацією, невідомий, який перебував на вулиці, вистрелив у будинок з РПГ. Внаслідок вибуху були пошкоджені декілька квартир.
Зараз на місці події працює керівництво Криворізького райуправління поліції, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Всі обставини злочину з’ясовуються.
Правоохоронці внесли відомості за цим фактом до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Поліцейські вживають усіх заходів для затримання зловмисника.
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До слова, у Києві судитимуть чоловіка, який кинув гранату біля багатоповерхівки у Дніпровському районі.
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