У Кривому Розі "обмежено придатний" чоловік двічі відмовлявся брати повістку: чим усе закінчилось

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Кривому Розі до іспитового терміну засудили чоловіка, який двічі відмовлявся брати повістку та ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Інгулецького районного суду міста Кривий Ріг.

За даними суду, 14 січня 2024 року визнали обмежено придатним до військової служби. Згодом йому намагались вручити повістку, проте житель Кривого Рогу категорично відмовився її отримувати. У лютому йому повторно принесли повістку, проте підсудний знову її не взяв.

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що "ухилився від призову, оскільки є обмежено придатним, має захворювання очей, та інші захворювання, в ЗСУ не служив".

У матеріалах суду йдеться, що чоловік має такі захворювання: шийний остеохондроз, периферична дегенерація сітківки (равликова) з ретиношизосом обмежена лазер коагулятами, міопія з астигматизмом.

Суд визнав жителя Кривого Рогу винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Міністерстві оборони повідомили, чи продовжать після 18 травня роздавати повістки на вулицях.

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