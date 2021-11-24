У Кривому Розі обрали запобіжний захід підліткам, які зґвалтували і пограбували жінку

У Кривому Розі обрали запобіжний захід підліткам, які зґвалтували і пограбували жінку

Суд вирішив помістити підозрюваних у слідчий ізолятор.

У Кривому Розі суд обрав запобіжний захід 15-річним школярам, які напали на жінку, побили її, зґвалтували і пограбували.

Про це повідомляють "Свои".

Сьогодні, 24 листопада, у Центрально-Міському районному суді обирали запобіжний захід двом школярам, які зґвалтували, побили і пограбували 48-річну працівницю лазні.

Підлітків звинувачують за ч.2 ст.121 та ч.4 ст.187 КК України та ч.3 ст.152 КК України.

Суд вибрав міру запобіжного обом 15-річним підліткам, яких підозрюють у зґвалтуванні 48-річної жінки. Їх суд заарештував на 2 місяці без права внесення застави.

Тим часом, жертва підлітків перебуває у тяжкому стані в лікарні "тисячка" у Кривому Розі. Медики жодних прогнозів не дають.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що один із підозрюваних двічі попадався на грабежах. Він з братом напали на пенсіонера у березні цього року на зупинці громадського транспорту на вулиці Українській і відібралиу жертви телефон, гроші, документи та навіть цигарки.

Другий епізод стався на вулиці Калнишевського. Вони побили та пограбували чоловіка з інвалідністю.

Подія сталася 22 листопада у Кривому Розі. Двоє підлітків напали на 48-річну жінку, завдали їй численні удари ногами та каменем по голові та тілу, після чого зґвалтували. Після цього вони поцупили в неї телефон і втекли з місця злочину.

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