У Кривому Розі окупанти ракетами обстріляли міжнародний аеропорт

За попередніми даними, жертв в результаті обстрілу немає.

У Кривому Розі окупанти обстріляли Міжнародний аеропорт у Лозуватці. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв серед населення.

Про це повідомляють у військовій адміністрації Кривого Рогу.

"Коротко. Для тих, хто несерйозно ставиться до сигналу "Повітряна тривога". Щойно два прильоти ракет по аеропорту в Лозоватці. Вирви до п'яти метрів. Люди не постраждали. Хочу нагадати, що сигнал «Повітряна тривога» подається заздалегідь і у вас завжди є від 5 до 10 хвилин (залежно від того, звідки вийшли ракети), щоб пройти в укриття", - написав навальник адміністрації Олександр Вілкул.

Мешканці Кривого Рогу у коментарях повідомили, що спочатку були вибухи, а потім вже спрацювала сирена.

Нагадаємо, що російські військові повністю зруйнували приватний будинок у селі Дінець на Харківщині. Внаслідок чергового авіанальоту окупанти скинули щонайменше 3 некерованих авіабомби на невеличке село. Одна з них влучила у фундамент двоповерхового приватного будинку на вул. Діденко. Будинок зруйнувався миттєво.