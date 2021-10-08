У Кривому Розі під час руху пасажирка вгатила водійку трамвая пляшкою по голові

У Кривому Розі під час руху пасажирка вгатила водійку трамвая пляшкою по голові

Жінку ушпиталили до лікарні.

У Кривому Розі у вагоні комунального транспорту сталася надзвичайна пригода. Пасажирка напала на водійку трамвая.

Про це повідомила депутатка Криворізької міської ради Наталія Шишка.

Інцидент стався учора, в Кривому Розі в Інгулецькому районі між ПівдГЗК - НкГЗК у трамваї №7.

"Хроніки безоплатного проїзду. Під час здійснення пасажирських перевезень на маршруті №7 водійці трамваю знадобилась швидка медична допомога: її вдарила пляшкою по голові безоплатна пасажирка. Водійку було госпіталізовано, згідно з попереднім діагнозом, зі струсом головного мозку", - йдеться в повідомленні.

Причина конфлікту не повідомляється.

Слід зазначити, що проїзд у Кривому Розі для місцевих жителів, у кого є "Картка криворіжця" безоплатний. Через це у більшості вагонів скоротили посаду кондуктора, а гроші за проїзд з тих, у кого немає Картки, збирає водій комунального тролейбуса чи трамвая.

Нагадаємо, що у львівському травмаї №6 виник конфлікт між контролерами та пасажирами.

Новини України: трамвайний конфлікт - що сталося у Львові і як діяти у подібній ситуації

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