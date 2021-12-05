У Кривому Розі під час концерту блогера підлітки залізли на Ханукію та запалили смолоскип (відео)

На місце інциденту приїхали правоохоронці. Фанатів блогера затримали.

У Кривому Розі Дніпропетровської області фанати місцевого блогера під час концерту осквернили Ханукію.

Про це пише "Дніпро оперативне".

Як стало відомо, інцидент стався на арт-майдані біля театру ім. Шевченка. Там із вуличним концертом виступав блогер Денис Опара. Один із його фанатів настільки “надихнувся” шоу, що заліз на Ханукію та запалив смолоскип. На символ світла згодом залізли і його друзі.

Пізніше на місце інциденту приїхали правоохоронці. Фанатів блогера затримали. Виявилося, що вони неповнолітні. З ними провели бесіду та відпустили додому. А на батьків деяких із них склали адмінпротоколи про неналежне виконання батьківських обов'язків.

Нагадаємо, що у Харкові блогер із Дніпра плюнув в обличчя патрульному поліцейському.

Читайте також: