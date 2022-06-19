У Кривому Розі під час конвоювання у авто знайшли тіло співробітника конвойної служби

У Кривому Розі в авто конвойної служби знайшли тіло чоловіка.
За попередньою інформацією, співробітник конвойної служби застрелився на робочому місці.
Про це повідомляє "Дніпро. Зараз".
У Кривому Розі під час конвоювання у конвойному автомобілі було знайдено труп співробітника поліції. Попередньо встановлено, що під час руху автозаку"ГАЗ" поліцейський (співробітник конвою) застрелився з табельної вогнепальної зброї.
Проводиться перевірка та слідчі дії.
Нагадаємо, що у Москві з нагородної зброї застрелився генерал розвідки у відставці. 90-річний генерал-майор у відставці Лев Соцков покінчив життя самогубством і залишив передсмертну записку.
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