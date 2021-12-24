У Кривому Розі під час омолодження з дерева випала спляча колонія кажанів

У Кривому Розі під час омолодження з дерева випала спляча колонія кажанів

Тваринок на морозі не залишили, всіх забрали і тимчасово розмістили в себе працівники парку.

У Кривому Розі комунальники, які проводили омолоджування дерев у парку імені Федора Мершавцева, натрапили на колонію кажанів. Тварини розмістилися на зимівлю у трухлявому стовбурі дерева.

Про це повідомляють на сторінці парку в соцмережі.

"Під час планового омолодження зелених насаджень із одного з дерев випала спляча колонія кажанів. Звичайно, тварин не залишили напризволяще. Протягом дня зв'язалися з харківським центром порятунку тварин "Добрий дім Фельдман Екопарк" та за їхніми рекомендаціями підготували "знайдиків" до транспортування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у колонії було 4 десятки кажанів, і всі вони незабаром вирушать до "Центру рукокрилих" у Харкові.

Нагадаємо, що понад пів тисячі кажанів оселились на зимівлю на балконі у квартирі харківської родини, якій не надто сподобалося таке сусідство.

Понад пів тисячі кажанів оселилися в квартирі харківської родини | Новини України

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