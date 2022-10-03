У Кривому Розі під пологовим будинком новоспечений батько влаштував "голий" перформанс (відео)

У Кривому Розі остограмлений чоловік влаштував шоу.
У Кривому Розі під стінами міського пологового будинку №1 породіллі зранку спостерігали досить дивний перформанс нетверезого чоловіка.
Про це повідомляють у місцевих пабліках.
П'яний місцевий житель зняв штани і з пляшкою в руках дефілював вздовж вікон медичного закладу, безсумнівно привертаючи до себе увагу. Далі він допив пляшку і імітував з нею статевий акт.
Чоловік бачив, що його знімають, тому сховав обличчя під капюшоном.
Зазначається, що "шоу" відбулося о 7-й ранку.
Користувачі Мережі припустили, що чоловік може бути новоспеченим батьком, який напередодні перебрав. Здебільшого підписники поведінку криворіжця назвали непристойною, деякі поспівчували "герою" відео через ймовірні проблеми з головою, деякі - породіллям та медикам, яким довелося на все це дивитися.
Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік в "костюмі Адама" напав на жінку, побився з копами і кинувся під колеса швидкої. Виявилося, що чоловік - громадянин Туреччини. Його забрала спецбригада.
Читайте також: