У Кривому Розі підліток, який обстріляв автівку з пістолета, здався поліції

На батьків хлопця склали протокол.

У Кривому Розі невідомий обстріляв авто місцевої автошколи і втік. За словами очевидців, стрільцем був підліток - пізніше він сам прийшов здаватися правоохоронцям.

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Про це повідомили у пресслужбі Криворізького районного управління поліції.

Подія сталася учора, 10 січня. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території Покровського району невідомими обстріляв авто із невстановленої зброї .

Під час огляду авто правоохоронці виявили сліди від пострілу з пневматичної зброї.

Правоохоронці встановили особу стрільця. Ним виявився 15-річний місцевий житель.

"Прибувши у відділення поліції разом з батьками, неповнолітній зізнався у скоєному та розповів, де взяв пневматичний пістолет", - зазначили у поліції.

За вказаним фактом правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП, а стосовно батьків за ч.3 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Нагадаємо, що у Покрові на Дніпропетровщині 9-річні хлопчики знайшли петарду. Не довго думаючи, вони підпалили її, внаслідок чого дістали опіки.

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