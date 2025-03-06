У Кривому Розі після ворожого удару вдалося врятувати 18 людей

Триває аварійно-рятувальна операція.
Унаслідок ворожого ракетного удару по Кривому Рогу загинуло 2 особи, 14 постраждало, врятовано 18 людей станом на 23:55 5 березня 2025 року.
Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соцмережах.
Триває рятувальна операція.
Серед поранених — 6 важких.
Про це повідомив очільник міста Олександр Вілкул.
"Штаб допомоги людям розгортається там де і минулого разу, місцеві зрозуміють — будматеріали, заяви на матеріальну допомогу від міста", — зауважив він.
Раніше експерти оцінили ймовірність масштабного ракетного удару по Україні.
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