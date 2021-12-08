У Кривому Розі поблизу пункту приймання металобрухту сталася стрілянина через жінку

Під час сварки один з фігурантів почав гатити зі зброї.

У Кривому Розі на одному з пунктів приймання металобрухту сталася стрілянина. В результаті конфлікту постраждала жінка.

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Про це повідомляє "Перший міський".

Інцидент стався учора, 7 грудня, в мікрорайоні Суха Балка на пункті приймання металобрухту, який розташовується неподалік школи №71.

Постріли почув перехожий, а потім побачив скривавленого чоловіка з автоматом у руках, який стояв біля воріт "металоприйомки". Він сказав перехожому, що нібито застрелив людину.

Очевидець викликав поліцію та швидку.

Як з’ясувалося,трупів не було - усі живі-здорові, проте п’яні та травмовані.

Виявилось у пункті приймання металобрухту відпочивала компанія: двоє чоловіків і жінка. . Під час застілля між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку, під час якої один із її учасників дістав автомат і почав гатити з нього, щоправда у повітря.

Правоохоронці вилучили на місці події гільзи та патрони, автомат Калашнікова і сумку з патронами.

Вилучене - направили на експертизу.

Встановлено, що під час стрілянини ніхто не постраждав, але під час бійки дісталося жінці - в неї розбита голова. Від госпіталізації після отримання першої медичної допомоги вона відмовилася.

За попередньою версією, саме жінка стала причиною конфлікта.

Нагадаємо, що у Кривому Розі в авто виявили тіло чоловіка з двома вогнепальними пораненнями. Ще одного чоловіка з порізаним обличчям і ножовим пораненням спини доправили до лікарні.

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