У Кривому Розі поблизу пункту приймання металобрухту сталася стрілянина через жінку

Під час сварки один з фігурантів почав гатити зі зброї.
У Кривому Розі на одному з пунктів приймання металобрухту сталася стрілянина. В результаті конфлікту постраждала жінка.
Про це повідомляє "Перший міський".
Інцидент стався учора, 7 грудня, в мікрорайоні Суха Балка на пункті приймання металобрухту, який розташовується неподалік школи №71.
Постріли почув перехожий, а потім побачив скривавленого чоловіка з автоматом у руках, який стояв біля воріт "металоприйомки". Він сказав перехожому, що нібито застрелив людину.
Очевидець викликав поліцію та швидку.
Як з’ясувалося,трупів не було - усі живі-здорові, проте п’яні та травмовані.
Виявилось у пункті приймання металобрухту відпочивала компанія: двоє чоловіків і жінка. . Під час застілля між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку, під час якої один із її учасників дістав автомат і почав гатити з нього, щоправда у повітря.
Правоохоронці вилучили на місці події гільзи та патрони, автомат Калашнікова і сумку з патронами.
Вилучене - направили на експертизу.
Встановлено, що під час стрілянини ніхто не постраждав, але під час бійки дісталося жінці - в неї розбита голова. Від госпіталізації після отримання першої медичної допомоги вона відмовилася.
За попередньою версією, саме жінка стала причиною конфлікта.
Нагадаємо, що у Кривому Розі в авто виявили тіло чоловіка з двома вогнепальними пораненнями. Ще одного чоловіка з порізаним обличчям і ножовим пораненням спини доправили до лікарні.
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