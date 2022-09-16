У Кривому Розі почервоніла вода в річці Інгулець після ракетного удару (фото)

Вілкул пояснив, чому вода в річці почервоніла.
У Кривому Розі після російського ракетного удару почервоніла вода в річці Інгулець.
Про це повідомляє "Перший Криворізький".
Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул пояснив, що місцеві підприємства надали 50 самоскидів із бутом, суглинком та щебнем для засипання шлюзів. Тому вода зараз має впізнаваний відтінок залізної руди.
Нагадаємо, місто Кривий Ріг Дніпропетровської області затопило внаслідок російського ракетного удару. Вода розлилася вулицями. Іноді люди змушені діставатися домівок за допомогою човнів.
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