У Кривому Розі поховали молоду родину з 1,5-річним сином, які загинули від російської ракети (фото)

У Кривому Розі на Дніпропетровщині 20 грудня поховали родину, яка загинула від російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці: Олександра та Людмилу Корнійчуків і їхнього 1,5-річного сина Тимофія.

Про це повідомив очільник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Немає слів, щоб передати біль, горе та смуток, що переповнюють серце... Клятий ворог забрав все, знищив, зруйнував мирний будинок, вбив мирних людей", - написав він.

Фото: Олександр Вілкул / Facebook

Старший син подружжя, 7-річний Максим залишився живим, бо перебував у прабабусі. Подружжя купило трикімнатну квартиру у цьому будинку рік тому і лише закінчувало там ремонт. Коли розпочалася повномасштабна війна, Олександр вивіз дружину з дітьми до Польщі. Вони там були близько чотирьох місяців і повернулися, бо дуже сумували.

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 грудня, російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Одна з ракет влучила в багатоповерховий будинок. У результаті загинуло чотири людини, ще понад десять було поранено. Найважча з них - 7-річна Аріна.

Фото: Олександр Вілкул / Facebook

Фото: Олександр Вілкул / Facebook

Фото: Олександр Вілкул / Facebook

Фото: Олександр Вілкул / Facebook

Фото: Олександр Вілкул / Facebook

Кривий Ріг: ракета вбила 4 людей, з-під завалів дістали мертву дитину - Олександр Вілкул

Читайте також: