У Кривому Розі під суд відправили копа, який організував схему отримання великих хабарів

Поліцейського відправили під суд. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

У Кривому Розі Дніпропетровській області під суд відправили поліцейського, який підозрюється в отриманні хабара. У підприємця коп вимагав 20 тисяч гривень.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

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Як стало відомо, патрульний поліцейський організував схему отримання хабарів з підприємців, які займаються пасажирськими перевезеннями. Щоб не притягати їх до адміністративної відповідальності, необхідно було платити копу щомісяця по 20 тисяч гривень.

Затримали псевдо-поліцейського в момент одержання неправомірної вигоди.

“Дніпропетровською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно заступника командира батальйону полку патрульної поліції у місті Кривому Розі за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (“Одержання неправомірної вигоди службовою особою”) КК України”, — підкреслили в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що шахраї підробили документи та привласнили нерухомість в центрі Києва вартістю понад 4 млн гривень.

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