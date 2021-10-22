У Кривому Розі поліція встановлює винних в падінні дерева на дитячий майданчик, через що постраждала дівчинка

У Кривому Розі поліція встановлює винних в падінні дерева на дитячий майданчик, через що постраждала дівчинка

Постраждалу дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували в лікарню.

У Кривому Розі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом падіння гілки на дитячому майданчику. В результаті інциденту постраждала 4-річна дівчинка.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

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“За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 (“Службова недбалість”) КК України. Санкція даної статті передбачає кримінальну відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що інцидент стався на одному з дитячих майданчиків у Металургійному районі міста. Там під час негоди на 4-річну дівчинку впала гілка. Постраждалу дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували в лікарню.

Нагадаємо, що у Полтавській області померла дівчинка, на яку впало дерево у дитсадку.

У Кривому Розі на дитмайданчику на дівчинку впало дерево

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