У Кривому Розі поліція зупинила водія маршрутки, бо той був без маски, та забрала права через аліменти

У Кривому Розі поліція зупинила водія маршрутки, бо той був без маски, та забрала права через аліменти

На чоловіка також через відсутність маски склали протокол за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП.

У м. Кривий Ріг Дніпропетровської області патрульна поліція зупинила водія маршрутки, який був без маски. Також у чоловіка забрали права, оскільки він виявився злісним неплатником аліментів.

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Про це повідомили у патрульній поліції Кривого Рогу, пише 1kr.ua.

Правоохоронці зупинили водія однієї із маршруток, бо той їхав без захисної маски. Поліція перевірила чоловіка по базі даних. Вони встановили, що чоловіка Державна виконавча служба обмежила в керуванні транспортними засобами, оскільки він не платить аліменти.

У водія забрали посвідчення. Також на нього через відсутність маски склали протокол за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП.

Нагадаємо, у Тернополі пасажири повстали проти копів, які хотіли оштрафувати маршрутчика за переповнений салон.

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