У Кривому Розі посадовець ТЦК нажився на пів мільйона на ухилянтах: що він вигадав (фото)

За рік злочинної діяльності посадовець "допоміг" 22 чоловікам, четверо з яких виїхали за кордон та не повернулись.

У Кривому Розі поліція викрила колишнього посадовця ТЦК та СП, який заробив близько пів мільйона гривень на військовозобов’язаних, налагодивши схему ухилення від мобілізації та перетину кордону для ухилянтів.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

За даними слідства, експосадовець ТЦК організував схему видавання військовозобов’язаним тимчасового посвідчення з відміткою про непридатність до військової служби. Фігурант користувався своїм службовим становищем і вносив неправдиві дані до Єдиного держреєстру військовозобовʼязаних. А потім чоловіки з цими документами отримували відстрочку від військової служби і могли без проблем виїхати за кордон.

Правоохоронці з’ясували, що таким чином зловмисник "допоміг" 22 чоловікам. Четверо з них виїхали за межі України та не повернулись.

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Вдома у 36-річного зловмисника був проведений обшук. Правоохоронці вилучили документи, які підтверджують злочинну діяльність фігуранта, зокрема компʼютерну техніку та мобільний телефон.

Експосадовця ТЦК 22 січня повідомили про підозру у:

незаконному переправленні осіб через держакордон України;

несанкціоновавних діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

У Кривому Розі затримали експосадовця ТЦК, який заробив на ухилянтах 500 тис. грн / Фото: поліція Дніпропетровської області

До слова, суд взяв під варту головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, підозрюваного у незаконному збагаченні на понад 1 млн дол.