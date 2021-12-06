У Кривому Розі потяг переїхав чоловіка, який працював на коліях

Чоловік загинув на місці.
У Кривому Розі потяг на смерть збив працівника залізниці.
Про це повідомляють "Свои".
Трагічний випадок стався учора, 5 грудня, вдень на залізничній станції у Тернівському районі на вулиці Черкасова. Потяг наїхав на співробітника підприємства, яке обслуговує шляхи. Чоловік загинув миттєво.
Про випадок повідомив до поліції диспетчер Північного гірничо-збагачувального комбінату.
За попередньою інформацією, загиблому близько 40 років, він був інженером з експлуатації залізничних колій ТОВ "Донпромтранс", яке обслуговує ПівнГЗК.
Обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що у Києві рятувальники витягнули з-під потяга жінку, яка впала на колію в київському метро.
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