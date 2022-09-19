У Кривому Розі повідомляють про звук вибуху, у місті оголошена повітряна тривога

У Кривому Розі Дніпропетровської області повідомляють про звук вибуху.
У місті оголошена повітряна тривога.
Про це інформує "Суспільне".
"У Кривому Розі було чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленні.
У соцмережах мешканці зазначають, що в місті здійнявся дим.
Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул поінформував, що окупанти вдарили з реактивної системи залпового вогню по Криворізькому районі.
"Прихід з РСЗВ (схоже Смерч) у Криворізькому районі. Без втрат", - зазначив він.
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