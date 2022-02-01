У Кривому Розі правоохоронці проводять обшуки на "підприємствах Ахметова"

У Кривому Розі правоохоронці проводять обшуки на "підприємствах Ахметова"

Наразі правоохоронці вилучають комп'ютерну техніку працівників, було тимчасово призупинено господарську діяльність підприємства.

У Кривому Розі на гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" правоохоронці проводять обшуки через податкові порушення.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Наразі правоохоронці вилучають комп'ютерну техніку працівників, було тимчасово призупинено господарську діяльність підприємства.

У "Метінвесті" ж заявляють, що всі підприємства групи відкриті та прозоро взаємодіють із будь-якими контролювальними органами. Група запевняє, що є сумлінним українським платником податків.

У Бюро економічної безпеки, Офісі генпрокурора, ДБР та СБУ наразі не коментують цю інформацію.

За даними "Економічної правди", основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ Ріната Ахметова (71,24%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно управляють компанією.

Нагадаємо, що ГБР підтвердило обшуки у ексголови "Нафтогазу" Коболєва.

Раніше повідомлялося, що за рейтингом Bloomberg, Рінат Ахметов 2021 року став ще багатшим. Статки Ахметова дозволяють йому придбати 6,4 млн унцій золота або 150 млн барелів нафти.

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