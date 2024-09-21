У Кривому Розі пролунала серія вибухів - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У Кривому Розі пролунала серія вибухів.

Про це інформують моніторинговф канали.

Попередньо було застосовано

3 крилаті ракети;

1 балістичну ракету "Іскандер-М".

Ракетна небезпека триває до відбою.

Нагадаємо, близько 17:00 у п'ятницю, 20 вересня, російська армія уже завдала ударів керованими авіабомбами по двох районах міста Харкова.

Читайте також: