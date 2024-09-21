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У Кривому Розі пролунала серія вибухів - моніторингові канали

У Кривому Розі пролунала серія вибухів - моніторингові канали

Наразі подробиці удару невідомі. / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У Кривому Розі пролунала серія вибухів.

Про це інформують моніторинговф канали. 

Попередньо було застосовано

  • 3 крилаті ракети;
  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М". 

Ракетна небезпека триває до відбою.

Нагадаємо, близько 17:00 у п'ятницю, 20 вересня, російська армія уже завдала ударів керованими авіабомбами по двох районах міста Харкова.

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