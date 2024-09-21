У Кривому Розі пролунала серія вибухів - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
У Кривому Розі пролунала серія вибухів.
Про це інформують моніторинговф канали.
Попередньо було застосовано
- 3 крилаті ракети;
- 1 балістичну ракету "Іскандер-М".
Ракетна небезпека триває до відбою.
Нагадаємо, близько 17:00 у п'ятницю, 20 вересня, російська армія уже завдала ударів керованими авіабомбами по двох районах міста Харкова.
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