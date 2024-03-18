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У Кривому Розі пролунали вибухи - моніторингові канали

У Кривому Розі пролунали вибухи - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях / Фото: ТСН.ua

Не нехтуйте особистою безпекою.

У ніч проти 18 березня 2024 року у Кривому Розі прозвучали вибухи.

Про це заявили моніторингові канали. 

Зокрема, раніше у кількох українських областях була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників.

За попередньою інформацією моніторингових каналів, у Кривому Розі сталося влучання уламків БПЛА в житловий будинок, здійнялася пожежа. 

Очікуємо на офіційну інформацію. 

Не нехтуйте особистою безпекою та перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. 

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