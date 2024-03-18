У Кривому Розі пролунали вибухи - моніторингові канали

Не нехтуйте особистою безпекою.
У ніч проти 18 березня 2024 року у Кривому Розі прозвучали вибухи.
Про це заявили моніторингові канали.
Зокрема, раніше у кількох українських областях була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників.
За попередньою інформацією моніторингових каналів, у Кривому Розі сталося влучання уламків БПЛА в житловий будинок, здійнялася пожежа.
Очікуємо на офіційну інформацію.
Не нехтуйте особистою безпекою та перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Читайте також: