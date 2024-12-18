У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги: що відомо

Увечері в середу, 18 грудня, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Інформацію про наслідки обстрілу він пообіцяв надати пізніше.

Очільник Криворізької МВА Олександр Вілкул уточнив, що ворог атакував ракетами.

"Вибух. Ракетна атака", - повідомив він.

За його словами, фіксуються повторні виходи ракет у напрямку міста, тому закликав мешканців бути обережними.

Нагадаємо, під час оголошеної повітряної тривоги увечері в середу, 18 грудня, у Повітряних силах попередили про рух двох швидкісних цілей у напрямку міста Кривий Ріг, закликавши мешканців перебувати в укриттях.

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