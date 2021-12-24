У Кривому Розі прорвало дамбу: технічна вода з промислового підприємства потрапила до трубопроводу

У Кривому Розі прорвало дамбу: технічна вода з промислового підприємства потрапила до трубопроводу

Вода потрапила в ємність, а також до трубопроводу.

У Кривому Розі на ПрАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" сталася надзвичайна ситуація. Через руйнування дамби технічна вода потрапила в трубопровід.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція України.

"В результаті руйнування дамби стався витік технічної води об'ємом приблизно 80 тисяч кубічних метрів. Вода потрапила в ємність, а також до трубопроводу", - йдеться в повідомленні.

Під час огляду місця надзвичайної ситуації екологи виявили витік значної кількості забрудненої технічної води на прилеглу земельну ділянку, яка використовується для потреб сільського господарства.

Проведено відбір проб ґрунтів для лабораторного дослідження.

Обставини та причини цієї аварійної ситуації на даний час встановлюються комісією Держпраці. Держекоінспекцією відповідальних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, щоу прикарпатському містечку Галич сніг, що звечора випав білісіньким, на ранок різко змінив свій колір на чорний. Люди кажуть, це не природна аномалія, а екологічне лихо і винуватять у ньому сусідню Бурштинську ТЕС. Нібито на підприємстві час від часу вимикають фільтри і викиди сажі фарбують довкілля.

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