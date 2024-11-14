У Кривому Розі прощаються Оленою Кулик і трьома її дітьми, вбитими ракетою РФ (фото)

У четвер, 14 листопада, у Кривому Розі Дніпропетровської області прощаються із дружиною та дітьми Максима Кулика, які загинули через удар РФ.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Сьогодні у місті відбувається церемонія прощання з 32-річною Оленою Кулик та трьома її дітьми: 10-річним Кирилом, 2-річним Демидом та 2-місячною Уляною. Їхні життя забрала ракета росіян, яка влучила просто у квартиру сім'ї. З родини вижив лише батько - 33-річний Максим.

Кривий Ріг прощається з Оленою Кулик та трьома її дітьми. Фото: Телеграм-канал "СВОЇ. Кривий Ріг".

Олену, її двох синів та доньку-немовля шукали під завалами понад 20 годин. Батько дітей вижив, бо під час удару він готував сніданок на кухні. Вибуховою хвилею його відкинуло на нижній поверх.

Загалом того дня у Кривому Розі чотири людини загинули, а 14 - отримали поранення внаслідок удару. Серед постраждалих - двоє дітей. Загрози для їхнього життя немає.

У Кривому Розі прощаються із родиною Кулик: матір'ю Олено та трьома її дітьми.

У Кривому Розі прощаються із родиною Кулик: матір'ю Олено та трьома її дітьми.

У Кривому Розі прощаються із родиною Кулик: матір'ю Олено та трьома її дітьми.

У Кривому Розі прощаються із родиною Кулик: матір'ю Олено та трьома її дітьми.

Загибель родини у Кривому Розі

У понеділок, 11 листопада, військові РФ влучили балістичною ракетою у багатоповерхівку в Кривому Розі. У ній повністю зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів. Через "приліт" відомо про багатьох потерпілих, серед яких і діти.

Згодом стало відомо, що під завалами рятувальники шукають жінку та трьох її малолітніх дітей. Їхній батько вижив. Після атаки росіян його вибуховою хвилею відкинуло на нижній поверх.

Згодом з-під завалів атакованого РФ будинку дістали тіла загиблої жінки та трьох її дітей. Вижив лише їхній батько Максим, який у момент прильоту вийшов на кухню, щоб приготувати сніданок. Ворожа атака обірвала життя Олени, Кирила, Демида та Уляни.

Жалоба в Кривому Розі: місто прощається із вбитими ракетою матір'ю і трьома дітьми

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