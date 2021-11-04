У Кривому Розі родина дівчинки, яка розмалювала салон трамвая, гуртом відмивала її "вандальне мистецтво"

Батьки вирішили врегулювати питання мирним шляхом, тож прийшли відмити "творчість" їхньої дитини.

У Кривому Розі троє дівчат розмалювали вагон трамвая. За "малюванням" їх застала охорона комунального підприємства "Швидкісний трамвай", затримала, викликала поліцію та батьків.

Про це повідомляють у групі "Транспорт Кривого Рогу".

Так, минулого тижня охорона затримала трьох 11-річних подруг, які розмальовували вагон швидкісного трамвая. На місце було викликано працівників поліції та батьків і складено відповідні протоколи.

Батько однієї з дівчат виявив бажання вирішити питання мирним шляхом. Він разом з дочкою та дружиною відтерли повністю вагон. Стосовно двох інших двох дівчат підприємство буде вчиняти подальші дії щодо притягнення батьків до відповідальності і стягнення нанесеної шкоди підприємству.

На КП "Швидкісний трамвай" останнім часом активно борються з малолітніми вандалами. Така "творчість" дітей обходиться батькам у кілька тисяч гривень. Так, нещодавно підприємство виграло позов до суду про відшкодування збитків, і з батьків "юного художника" стягли 3402 гривень матеріальної шкоди.

Нагадаємо, що міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків пропонує привселюдно карати вандалів на площі "буками".

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