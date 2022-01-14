У Кривому Розі школярів годуватимуть "золотими" макаронами по 72 грн за кг

У Кривому Розі школярів годуватимуть "золотими" макаронами по 72 грн за кг

Відділ освіти закупив макарони по явно завищеній ціні.

У Кривому Розі назріває черговий корупційний скандал. Відділ освіти Саксаганського району міста закупив для шкіл та садочків району макарони по 71,80 гривень за кілограм.

Про це повідомляє "Перший Криворізький" з посиланням на сайт держзакупівель Prozorro.

Так, наприкінці грудня у Кривому Розі був проведений тендер на закупівлю 32 824 кг макаронних виробів для учнів та дошкільнят навальних закладів Саксаганського району. Участь у ньому взяли два учасники: ФОП "Мірошніченко Еліна Валеріївна", яка пропонувала поставки цього продукту за 1 933 333,60 (тобто 58,8 за кг) та ТОВ "Агроном-КР" за 2 356 763,20 (71,8 за кг, що на 13 грн дорожче ніж у конкурента).

В результаті перемогу у тендері здобув дорожчий учасник з ціною 71,8 за кг макаронів.

На відкритих майданчиках ціна на макарони загалом становить 42,70 гривні за 0,8 кг, тобто 53,38 гривні за 1 кг (різниця становить 18,42 гривні). Слід зазначити, що ціна у оптовиків має бути нижча, ніж у звичайних магазинах.

Згідно з даними Youcontrol, ТОВ зареєстровано понад 3 роки тому. За цей час Агроном-КР виграло тендери на загальну суму 54 мільйони 071 тисячу 672 гривні.

Також ТОВ має кілька судових справ щодо невчасного постачання продукції та відмови від постачання.

Нагадаємо, що у Харківській області бухгалтерка одного із підприємств нарахувала собі до зарплати зайвих 1 млн гривень. За таку "премію" їй загрожує ув'язнення.

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