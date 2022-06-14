У Кривому Розі школярка випала з вікна 6 поверху під час вечірки з друзями

У Кривому Розі школярка випала з вікна 6 поверху під час вечірки з друзями

У Кривому Розі загинула 15-річна дівчина.

Вона випала з вікна 6 поверху багатоповерхівки.

Про це повідомляють "Свої".

Інцидент стався в мікрорайоні Зарічний в ніч проти 14 червня. Дівчина-підліток випала з вікна багатоповерхівки. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Попередньо, у квартирі була вечірка - три дівчини та хлопець відпочивали без дорослих.

Обставини смерті 15-річної дівчини з’ясовують правоохоронці.

За попередньою інформацією, родина загиблої приїхала до Кривого Рогу з іншого міста.

Нагадаємо, що в Петербурзі 31-річний чоловік намагався застрелитися із травматичного пістолета, його госпіталізували до реанімації.