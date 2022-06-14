У Кривому Розі школярка випала з вікна 6 поверху під час вечірки з друзями

У Кривому Розі загинула 15-річна дівчина.
Вона випала з вікна 6 поверху багатоповерхівки.
Про це повідомляють "Свої".
Інцидент стався в мікрорайоні Зарічний в ніч проти 14 червня. Дівчина-підліток випала з вікна багатоповерхівки. Від отриманих травм вона загинула на місці.
Попередньо, у квартирі була вечірка - три дівчини та хлопець відпочивали без дорослих.
Обставини смерті 15-річної дівчини з’ясовують правоохоронці.
За попередньою інформацією, родина загиблої приїхала до Кривого Рогу з іншого міста.
Нагадаємо, що в Петербурзі 31-річний чоловік намагався застрелитися із травматичного пістолета, його госпіталізували до реанімації.
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