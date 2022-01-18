У Кривому Розі "шпигун російської розвідки" замінував усі школи і вимагає викуп

Студентів та учнів розпустили додому, а поліція перевіряє заклади.

У Кривому Розі майже ледь не щодня заміновують навчальні заклади. Минулого тижня невідомий "замінував" усі школи Центрально-Міського району міста, цього тижня географія замінувань розширилася - "заміновано" усі навчальні заклади міста.

Про це повідомляють "Свои".

Про замінування у Кривому Розі стало відомо близько 8 години ранку. На пошту СБУ прийшло повідомлення про замінування усіх навчальних закладів міста.

"Я - шпигун російської розвідки офіційно заявляю, що замінував усі навчальні заклади міста Кривий Ріг. Вибух відбудеться протягом 3 годин, або чекаю на карту 50 000 грн. Загинуть тисячі дітей. Вирішувати вам." - написав анонім.

Через мінування школярів та студентів розпустили додому. Батькам дошкільнят довелося йти до дитсадків і забирати дітей.

"Минулого тижня нам вихователі зателефонували зранку і повідомили, щоб дітей не приводили, бо "замінували" усі школи нашого району, а оскільки наш садочок при школі, то ми теж підпали під "мінування". Сьогодні зранку дітей саме посадили снідати, коли стало відомо про мінування. Вихователі швидко вдягли і вивели їх на вулицю, а батькам зателефонували і попросили їх забрати, бо на вулиці холодно. Добре, що я живу поруч і дісталася швидко. Важко тим батькам, які працюють в іншому районі міста. Поки чекали на батьків, дітей посадили в авто одного з вчителів, щоб не мерзли", - розповіла ТСН.ua Юлія, мама вихованиці дошкільного закладу НВК №13 Кривого Рогу.

Нагадаємо, що у Миколаєві та Черкасах "мінери" відправили школярів на дистанційку.

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