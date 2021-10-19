У Кривому Розі син 4 роки шукає могилу батька, якого поховали як невідомого

У Кривому Розі син 4 роки шукає могилу батька, якого поховали як невідомого

Син зниклого чоловіка 4 роки оббиває пороги, щоб з'ясувати, де поховали його батька.

У Кривому Розі чоловіка поховали як невпізнаного. Його рідні вже кілька років не можуть добитися інформації про точне місце поховання голови родини.

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Про це розповідає "Весь Кривой Рог".

У 2018 році в Кривому Розі у липні 2018 року пішов із дому і не повернувся 65-річний мешканець міста Віктор Сіроштан. Рідні чоловіка одразу звернулися до поліції, а правоохоронці оголосили його у розшук.

За два місяці після зникнення пенсіонера, тіло невідомого, який підходив під опис, виявили у річці Інгулець. Воно було у жахливому стані.

За інформацією поліції, знайдене тіло ніхто не упізнав, тож його поховали як невпізнаного одразу після експертизи.

Пізніше родичі завдяки порівняльній молекулярно-генетичній експертизі встановили, що знайдений труп чоловіка у річці належав Віктору Сіроштану.

На запити сина чоловіка у поліції не змогли точно відповісти, де був похований його батько. Згідно із однією відповіддю пенсіонер похований на Центральному кладовищі Кривого Рогу, а з іншою - на Західному.

"У повному обсязі надані консультації усім громадянам, що зверталися для можливого впізнання трупа. Станом на 26 вересня 2018 року труп невідомого чоловіка опізнаний не був, тому після отримання дозволу прокурора був похований КП "Ритуал Сервіс Плюс" на Західному кладовищі Кривого Рогу", - йдеться у відповіді поліції на запит рідних.

Рідні чоловіка вже 4 роки шукають його могилу, але поки безрезультатно.

Нагадаємо, що через бездіяльність лікарів помер їхній колега, а для замітання слідів – вирізали його органи.

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