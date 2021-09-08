У Кривому Розі слідчі провели обшук в квартирі тещі мера Костянтина Павлова: що знайшли

У Кривому Розі слідчі провели обшук в квартирі тещі мера Костянтина Павлова: що знайшли

У момент проведення слідчих дій вдома жінки не було.

У Кривому Розі правоохоронці провели обшук в квартирі тещі покійного мера міста Костянтина Павлова.

Про це пише видання "Первый Городской".

Також читайте Море квітів і останні слова сина: у Кривому Розі поховали мера Костянтина Павлова

Як стало відомо, обшуки відбувалися ввечері 7 вересня в квартирі, розташованій в одній з багатоповерхівок на проспекті Миру. У момент проведення слідчих дій у приміщенні не було тещі Костянтина Павлова Лідії Бишук. Тому правоохоронцям довелося розкривати двері.

За даними видання, "нічого підозрілого в квартирі не виявили". У момент проведення слідчих дій жінка, яка хворіє, перебувала у своєї дочки в селищі Вільне і не знала про обшук.

Нагадаємо, що слідчі прийшли до попереднього висновку, що глава Кривого Рогу вчинив самогубство.

Павлов тривалий час перебував вдома сам і жодних сторонніх осіб в його будинку і у дворі виявлено не було. Відео з 4 камер спостереження в будинку Павлова, а також з будинків його сусідів вивчили експерти, які відкинули версії про будь-який монтаж і накладення ефектів. Час фатального пострілу о 6:45 ранку 15 серпня.

Скандальна смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова — "Секретні матеріали"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання