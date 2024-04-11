У Кривому Розі стався вибух газу у дев’ятиповерхівці: є жертва, поранені і руйнування (фото)

Внаслідок вибуху зруйновано квартиру та перекриття між кількома поверхами будинку.

У Кривому Розі в ніч проти 11 квітня пролунав вибух у квартирі дев'ятиповерхового будинку, не пов'язаний із бойовими діями. За даними надзвичайників, стався вибух побутового газу.

Про це повідомили голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та ДСНС Дніпропетровщини.

Вночі у Довгинцівському районі Кривого Рогу на вулиці 21-ї Бригади НГУ стався вибух у квартирі на четвертому поверсі дев'ятиповерхівки. Вибух не пов'язаний із бойовими діями.

На місці зайнялася пожежа, яку вже загасили. Внаслідок вибуху зруйновано перекриття між третім, четвертим та п’ятим поверхами будинку.

"По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що в одній з квартир, ймовірно, стався вибух побутового газу, внаслідок якого виникла пожежа на площі 120 кв. м., яку надзвичайники ліквідували", – йдеться в повідомленні ДСНС.

Постраждали семеро людей. Трьох із них було госпіталізовано.

На місці триває розбирання завалів, адже під ними ще можуть бути постраждалі. За даними ДСНС, під завалами, ймовірно, перебуває одна людина.

Згодом Вілкул повідомив, що на місці вибух під завалами було знайдено загиблого 47-річного чоловіка.

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Надзвичайники також повідомили, що сталося часткове руйнування конструкцій будинку в одному з під’їздів від третього до п’ятого поверху. Зруйнована одна квартира на четвертому поверсі. Пошкоджено сходову клітину від третього до шостого поверху, балконні блоки та міжкімнатні перекриття.

Працівники Служби порятунку врятували чотирьох людей. Психологи ДСНС надали допомогу 23 постраждалим.

На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи, до яких залучено 48 надзвичайників та 10 одиниць техніки.

"Задіяно всі оперативні та комунальні служби міста. О 6 ранку розгорнуто штаб у школі №128, куди можуть звертатися мешканці постраждалих квартир, буде проводитися видача будматеріалів", – зазначив Вілкул.

Він також поінформував, що у Криворізькому районі не було обстрілів. У місті працюють усі служби, лікарні, соціальні установи.

Вибух газу стався у житловому будинку Кривого Рогу / Фото: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Вибух газу стався у житловому будинку Кривого Рогу / Фото: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Вибух газу стався у житловому будинку Кривого Рогу / Фото: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Вибух газу стався у житловому будинку Кривого Рогу / Фото: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Вибух газу стався у житловому будинку Кривого Рогу / Фото: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

До слова, російські війська в ніч проти 11 квітня влаштували масовану атаку по Україні різними типами ракет і безпілотниками. ППО збила 57 ворожих повітряних цілей.

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