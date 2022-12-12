У Кривому Розі стався вибух побутового газу у квартирі – постраждала жінка

У понеділок вранці, 12 грудня, у Покровському районі Кривого Рогу стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху постраждала 66-річна жінка.

Про це повідомила пресслужба рятувальників Криворізького району.

На місці події працюють рятувальники.

За даними надзвичайників, близько 06:35 ранку на п’ятому поверсі багатоквартирного будинку стався вибух побутового газу. У приміщенні виявили 66-річну поранену жінку, яка внаслідок аварії отримала опіки рук та обпалила волосся. Медики надали постраждалій необхідну допомогу та госпіталізували її до лікарні.

В результаті вибуху у квартирі вибиті вхідні двері, вікна, балконний блок, пошкоджено перекриття, а також стіна, сумісна з квартирою сусіднього під’їзду.

Вибухи газу в Україні

У понеділок, 12 листопада, у Чернівцях стався вибух газу в приватному будинку. В результаті трагедії постраждала родина, 15-річний хлопець загинув.

У Київській області, в місті Фастів, 9-річний хлопчик отруївся чадним газом через збій у роботі котла.

26 листопада, у Вишгороді на Київщині загинув 70-річний чоловік внаслідок вибуху твердопаливного котла.

В Одесі внаслідок вибуху газу в будинку постраждала 81-річна жінка та 61-річний чоловік.

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