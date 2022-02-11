У Кривому Розі судитимуть правоохоронця, через якого загинув батько п'ятьох дітей

Поліцейському оголошено про підозру у вчиненні злочину.
У Кривому Розі на лаві підсудних опинився правоохоронець, який скоїв смертельну ДТП, де загинув багатодітний батько.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.
ДТП сталася вранці 26 жовтня 2021 року у Кривому Розі. Правоохоронець за кермом свого авто виїхав на зустрічну смугу для обгону і зачепив декілька авто, одне з яких вилетіло на зустрічну смугу і зіткнулося з автобусом.
40-річний водій загинув від отриманих травм на місці. Загиблим виявився батько 5 дітей і чоловік відомої криворізької громадської активістки.
"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру оперуповноваженому Криворізького райуправління поліції в Дніпропетровській області за спричинення ДТП (ч. 2 ст. 286 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, що у Запорізькій області вранці 11 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода: на дорозі зіткнулися легковик і маршрутне таксі. Внаслідок чого загинула жінка.
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