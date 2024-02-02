У Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи - моніторингові канали

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
Ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками.
Під час атаки безпілотників у Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи. Про це повідомили моніторингові канали. Йдеться про те, що у Кривому Розі після атаки подекуди зникло світло.
Також Повітряні Сили ЗСУ повідомили про подальший рух ворожих дронів:
1. БпЛА у Харківській області рухається на північ;
2. БпЛА у Кіровоградській області рухаються на схід;
3. БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у північно-східному напрямку;
4. БпЛА на межі Миколаївської та Херсонської областей напрямок північно-східний.
Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про ворожу тактичну авіацію в акваторії Азовського моря та рух безпілотників.
Не нехтуйте особистою безпекою та перебувайте в укриттях.
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