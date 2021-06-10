У Кривому Розі тринадцятеро рятувальників визволяли з підземелля корову

Тварина впала у яму і не змогла самостійно вибратися.

У Кривому Розі рятувальники визволяли корову. Тварина впала у 3-метрову яму, а власник не зміг її дістати самотужки.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Корову рятували з підземелля у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Тварина впала в яму у три метри завглибшки. Сама вилізти не могла. Її розгублений власник викликав рятувальників.

Тварину, завважки 400 кілограмів, довелося витягати з ями вручну. Тринадцятеро рятувальників спочатку лопатами зробили підкоп, а потім обв'язали корову мотузками, прикріпили лебідку і усі гуртом тягли на поверхню.

Неабияк тішився 76-річний власник корови, адже врятувати годувальницю самостійно у нього геть не було сил.

Новини України: у Кривому Розі з підземелля рятували корову

Нагадаємо, що у Житомирській області рятувальникам довелося діставати корову з глибокого провалля. Тварина пробула у пастці понад добу. Вона провалилася у яму просто на полі.

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