У Кривому Розі троє пасажирів відлупцювали чоловіка і потрощили трамвай

У Кривому Розі троє пасажирів відлупцювали чоловіка і потрощили трамвай

Молодиків розшукала поліція.

У Кривому Розі під час поїздки у трамваї сталася сварка між пасажирами, яка переросла у бійку і закінчилася трощенням трамвая.

Про це повідомляє пресслужба Криворізького районного управління поліції.

Інцидент стався у Металургійному районі Кривого Рогу у вагоні трамвая. Троє пасажирів поконфліктували у вагоні з 57-річним чоловіком.

Пасажира молодики відлупцювали, а потім ще й розбили лобове скло трамвая і вирвали дзеркало. Після чого хлопці втекли.

Очевидці повідомили про подію до поліції.

"Того ж дня,працівники поліції за лічені години встановили хуліганів. Ними виявилися троє повнолітніх містян. Останніх було доправлено до відділення поліції. Наразі, за фактом хуліганських дій правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство)", - зазначили у поліції.

Також за понівечене комунальне майно молодикам доведеться заплатити. В межах розслідування, встановлюються всі обставини та сума завданих збитків.

За скоєне криворіжцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 4 років.

Нагадаємо, що Києві власник легковика роздратував пасажирів трамвая, а все через те, що припаркувався занадто близько до трамвайної колії.

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