У Кривому Розі у день смерті брата мера за загадкових обставин зник його друг, телефон знайшли у фурі

У Кривому Розі у день смерті брата мера за загадкових обставин зник його друг, телефон знайшли у фурі

За інформацією джерел, поліція запеленгувала телефон в іншому місті.

У Дніпропетровській області поліція оголосила про розшук В'ячеслава Малютяка. Чоловік пішов з дому 18.10.2021 року та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції.

"Прикмети: на вигляд 50 років, зріст 172 см, худорлявої статури, волосся коротке темне з сивиною, особливих прикмет не має. Був одягнений: сорочка бордового кольору, спортивна кофта темно-синього кольору, чорна куртка та джинси", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою видання "Сегодня" з посиланням на власні джерела повідомляє, що зниклий Малютяк добре знав загиблого брата мера Кривого Рогу – Андрія Павлова.

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"Після вбивства Андрія Павлова пропав також і наш друг сім'ї В'ячеслав Малютяк у Кривому Розі, який близько спілкувався з Павловим. Була думка, що він злякався і вирішив сховатися, але він не міг кинути сім'ю. Поліція запеленгувала телефон в іншому місті", – повідомили джерела.

Тим часом, блогер Олексій Таймуразін напередодні розповів, що Малютяк зник за загадкових обставин.

"Чоловік вийшов з дому і зник. Його телефон знайшли у фурі, яка повинна була їхати в Новий Буг, - з нього зателефонували синові в Одесу. Дружина Малютяка в істериці", - написав він на сторінці у Facebook.

Блогер також уточнив, що Малютяк - директор підприємства "Севертранс".

Нагадаємо:

15 серпня цього року на порозі свого заміського будинку було знайдено мертвим міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова. За висновком судмедекспертів, він скоїв самогубство. Про це свідчило розташування зброї, гільзи та тіла - все вказувало на те, що постріл був з близької відстані.

За висновком судмедекспертів, він скоїв самогубство. Про це свідчило розташування зброї, гільзи та тіла - все вказувало на те, що постріл був з близької відстані. За інформацією слідства, Павлов тривалий час перебував вдома сам і жодних сторонніх осіб у його будинку та на подвір'ї виявлено не було. Відео з 4 камер спостереження у будинку Павлова, а також з будинків його сусідів вивчили експерти, які відкинули версії про будь-який монтаж та накладення ефектів. Час фатального пострілу о 6:45 ранку 15 серпня.

і жодних сторонніх осіб у його будинку та на подвір'ї виявлено не було. Відео з 4 камер спостереження у будинку Павлова, а також з будинків його сусідів вивчили експерти, які відкинули версії про будь-який монтаж та накладення ефектів. Час фатального пострілу о 6:45 ранку 15 серпня. А вже 18 жовтня брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрія знайдено мертвим у власній квартирі. Поліція Дніпропетровської області опублікувала офіційний висновок судово-медичної експертизи щодо причин смерті 44-річного чоловіка. Смерть криворіжця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем. Наразі слідство встановлює всі обставини події.

Скандальна смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова — "Секретні матеріали"

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