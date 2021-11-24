У Кривому Розі у лісосмузі знайшли рештки жінки: на місці виявили фрагменти футболки з липучками для шевронів

У Кривому Розі у лісосмузі знайшли рештки жінки: на місці виявили фрагменти футболки з липучками для шевронів

Поруч із рештками знайшли фрагменти одягу - зелену футболку, схожу на військову.

У Кривому Розі в кущах знайшли людський череп. Рештки людини побачив підліток, який різав деревину.

Факт знахідки ТСН.ua підтвердили у пресслужбі Криворізького районного управління поліції.

"Череп направили на експертизу для встановлення давності та обставин смерті", - прокоментувала речниця поліції Оксана Лєсонєн.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що череп було знайдено у Довгинцівському районі Кривого Рогу на вулиці Домнобудівників. Поруч із рештками знайшли фрагменти одягу - зелену футболку, схожу на військову, з липучками для шевронів. Зазначається, що на фрагментах одягу є сліди бурого кольору, ймовірно, крові.

Кому належать останки, з'ясовуватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, що Сумщині 34-річний чоловік, збираючи гриби у лісосмузі, поблизу села Заруддя Роменського району знайшов череп людини.

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