У Кривому Розі у лісосмузі знайшли рештки жінки: на місці виявили фрагменти футболки з липучками для шевронів

Поруч із рештками знайшли фрагменти одягу - зелену футболку, схожу на військову.
У Кривому Розі в кущах знайшли людський череп. Рештки людини побачив підліток, який різав деревину.
Факт знахідки ТСН.ua підтвердили у пресслужбі Криворізького районного управління поліції.
"Череп направили на експертизу для встановлення давності та обставин смерті", - прокоментувала речниця поліції Оксана Лєсонєн.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що череп було знайдено у Довгинцівському районі Кривого Рогу на вулиці Домнобудівників. Поруч із рештками знайшли фрагменти одягу - зелену футболку, схожу на військову, з липучками для шевронів. Зазначається, що на фрагментах одягу є сліди бурого кольору, ймовірно, крові.
Кому належать останки, з'ясовуватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, що Сумщині 34-річний чоловік, збираючи гриби у лісосмузі, поблизу села Заруддя Роменського району знайшов череп людини.
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